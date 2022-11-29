Первое судно с удобрениями из России вышло из Нидерландов в Африку

Фото: Costfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первое судно с российским удобрением вышло из порта Нидерландов в сторону Африки, сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, слова которого приводит ТАСС. Он рассказал, что сухогруз направляется в Республику Малави через Мозамбик, на его борту 20 тысяч тонн удобрений.

Первая партия, содержащая 20 тысяч тонн удобрений, покинула сегодня Нидерланды на сухогрузе MV Greenwich, который доставит их в Малави через Мозамбик. Это первая из серии поставок удобрений, предназначающихся ряду африканских стран, — сказал Дюжаррик.

Он поблагодарил правительства России, Малави и Нидерландов, а также представителей Евросоюза за активное участие в работе и готовность осуществить гуманитарную миссию.

ООН приветствует безвозмездную передачу Россией 260 тысяч тонн удобрений, которые хранятся в портах и складах Европы, для обеспечения гуманитарных нужд и предотвращения катастрофического неурожая зерновых в Африке, где сейчас идет посевной сезон, — отметил Дюжаррик.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что до 80% удобрений на борту арестованных в Европе российских судов остаются в Латвии. Россия решила передать груз безвозмездно нуждающимся странам, в первую очередь странам Африки, однако дело сдвинулось с мертвой точки только частично.

Нидерланды 11 ноября разрешили отправку 20 тысяч тонн удобрений в Малави, днем позже была достигнута договоренность о вывозе в Африку удобрений из Бельгии и Эстонии. Замглавы МИД отметил, что затягивание этого процесса непонятно России, так как речь шла о борьбе с голодом, и чтобы решить вопрос с урожаем следующего года, нужно как можно быстрее обеспечить экспорт российских удобрений в целом.