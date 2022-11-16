«Известия»: в Латвии остаются до 80% арестованных российских удобрений

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Замминистра иностранных дел Сергей Вершинин сообщил, что из 280 тысяч тонн удобрений, которые находятся на борту российских судов, арестованных в Европе этим летом, до 80% по-прежнему остаются в Латвии. Суда были арестованы в портах ряда стран, потому что производители удобрений оказались в санкционных списках, поясняют «Известия».

Подчеркну особо, что до 80% из этих 280 тыс. т остается в Латвии. И Латвия до сих пор не дала никаких разрешений, чтобы начать процесс отгрузки, — рассказал газете дипломат.

В связи с этим Россия решила передать груз безвозмездно нуждающимся странам и в первую очередь — это страны Африки. Однако, дело сдвинулось с мертвой точки только частично. Нидерланды 11 ноября разрешили отправку 20 тысяч тонн удобрений в Малави, днем позже была достигнута договоренность о вывозе в Африку удобрений из Бельгии и Эстонии.

Замглавы МИД отметил, что затягивание этого процесса было непонятно и осуждаемо со стороны России, так как речь шла о борьбе с голодом.

Если кто-то говорил о продовольственной безопасности, о необходимости бороться с голодом, они должны были моментально принять решения, чтобы эти удобрения ушли по назначению, — отметил дипломат.

И для того, чтобы решить вопрос с урожаем следующего года, нужно как можно быстрее обеспечить экспорт российских удобрений в целом.

Ранее всемирная продовольственная программа ООН зафрахтовала первое судно для перевозки российских удобрений в страны Африки. Это первый из многих кораблей, которые будут транспортировать российские удобрения, имеющие «критическое значение» для африканского континента.