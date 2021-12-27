Первая встреча спецпредставителей Турции и Армении может пройти в Москве

Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений может пройти в Москве, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Ранее Анкара и Ереван назначили спецпредставителей по вопросу нормализации двусторонних отношений.

Армянская сторона предлагает проведение встречи спецпредставителей в Москве. Мы же выступаем за прямые контакты с Арменией без посредников. Надеюсь, что спецпредставители двух стран оформят Дорожную карту диалога, полезную для налаживания дальнейших контактов. Надеюсь также, что позитивные сигналы, озвучиваемые представителями Армении, проявятся на основе конкретных шагов, — сказал Чавушоглу.

Он напомнил о прошедшей недавно встрече в рамках платформы «3+3». По его словам, подобные встречи значимы и Анкара готова к проведению очередных переговоров в данном формате.

Чавушоглу подчеркнул, что в вопросе диалога с Арменией Турция тесно координирует свои действия с Азербайджаном.

В свою очередь, пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян заявил, что Ереван изучает возможность проведения подобной встречи.

На данный момент нет договорённости о дате встречи спецпредставителей Армении и Турции. Обсуждается возможность проведения встречи в Москве, — отметил он.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в скором времени состоится встреча спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений. Представителями турецкой и армянской сторон стали экс-посол Турции в США Сердар Кылыч и вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян.

На данный момент между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года. Сложные отношения между странами объясняются рядом обстоятельств, в частности отношением к карабахской проблеме.