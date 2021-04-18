Персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства Чехии в Москве

https://static.news.ru/photo/c36c4692-a078-11eb-9d75-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

20 сотрудников посольства Чехии должны покинуть РФ до конца 19 апреля. Москва их объявила персонами нон грата.

В дипломатическом ведомстве уже выразили Праге решительный протест и вызвали чешского посла Витезслава Пивоньку. Его проинформировали о грядущих ответных мерах на высылку 18 российских дипломатов.

Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. Послу вручена соответствующая нота, — подчеркнули в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что решение о выдворении дипломатов принято «под голословными и надуманными предлогами» о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах в Врбетице в 2014 году.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «совершенно карикатурные действия Праги» говорят об отсутствии у неё «самостоятельной линии и в международных делах и непосредственно в выстраивании двухсторонних отношений» с Россией. По её словам, США используют «вассалитет двадцать первого века» и Прага обслуживает их интересы.

Ранее вице-премьер Чехии Ян Гамачек, который временно исполняет обязанности министра иностранных дел, а также является главой МВД, заявил о высылке из страны 18 российских дипломатов. По его словам, дипломаты должны покинуть Чехию в течение 48 часов.

Напомним, что МИД РФ выразил решительный протест Праге после объявления о высылке российских дипломатов. Кроме того, в заявлении говорится, что такие действия властей Чехии стали «продолжением серии антироссийских акций», которые проводятся не без участия США.