Зеленский мечтает повторить трюк Порошенко

Итак, уже на второй день активной российской операции по вразумлению соседки-Украины её президент Владимир Зеленский предложил переговоры по поводу нейтрального статуса страны. И ради такого случая он неожиданно вспомнил даже свой родной русский язык. Без сомнения, наши десантники в окрестностях Киева произвели на него сильное впечатление.

Проблема, однако, в том, что ничего, кроме благих намерений, президент Украины не продемонстрировал. Никак не прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о необходимости для ВСУ сложить оружие и прекратить бессмысленное сопротивление как об основополагающем условии для начала серьёзных переговоров по существу. Не уточнил Зеленский и своё мнение по поводу первоначальной повестки такого диалога с Кремлём. Зато тут же призвал коллективный Запад ужесточить антироссийские санкции. Как будто такой страшилкой можно привлечь к переговорам Сергея Лаврова и президента России Владимира Путина.

Создаётся впечатление, что он вновь решил воспользоваться опытом своего как бы оппонента Петра Порошенко. Мы же помним, как восемь лет назад после взятия ополченцами донецкого аэропорта, освобождения важнейшего транспортного узла в Дебальцево, когда была восстановлена прямая железнодорожная связь Донецка и Луганска, и, конечно, после нескольких «котлов», в которых оказались каратели, Порошенко согласился на срочные переговоры, приведшие к подписанию минских договорённостей. Причём, в их обсуждении и разработке напрямую участвовали представители Донецка и Луганска.

Впоследствии Порошенко с удовольствием признавался, что он пошёл на хитрый манёвр исключительно ради того, чтобы спасти остатки армии, выиграть время, начать перевооружение силовых структур. И стабилизировать ситуацию на остальной Украине. А выполнять подписанные им же условия он не собирался ни при каких обстоятельствах. Что, собственно, и доказала вся последующая история саботажа Киевом минских документов.

Теперь и Зеленский явно пытается разыграть тот же гамбит. В обмен на абстрактные благие намерения остановить российскую войсковую операцию, выиграть драгоценное в таком цейтноте время, восстановить управление войсками, произвести перегруппировку сил. И выйти из нынешней ситуации слабости. А уж потом на весь мир заявить, что это украинские победоносные войска остановили агрессию, заставив россиян сеть за стол переговоров. А главное место за таким столом вновь могло быть отведено всё тем же немцам с французами. Как говорится, на колу мочало, начинай сказку сначала.

Президент Украины Владимир Зеленский @Dankihot/Global Look Press

В этой связи, думаю, для Москвы вполне ясна подоплёка такой видимой сговорчивости Зеленского. А потому снова в Минск из российской столицы могут отправиться переговорщики как бы второго эшелона из МИД и Министерства обороны. Исключительно для согласования технических деталей той же капитуляции СБУ. Причём, надо полагать, сама войсковая операция будет идти своим чередом. И к моменту прибытия в белорусскую столицу делегаций основные её цели будут достигнуты. Но уже сейчас России не лишне ещё раз обозначить своё стремление к дипломатическому завершению конфликта.

К слову, если Зеленский согласится на Минск как переговорную площадку, он подтвердит и легитимность того же Александра Лукашенко. Впрочем, ему ещё надо остаться президентом...