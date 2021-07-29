Пашинян высказался о процессе делимитации и демаркации границ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выступает за начало процесса делимитации и демаркации границ Армении и Азербайджана. Трансляцию его выступления вели местные телеканалы.
Мы выступали с предложением о зеркальном отводе от границы армянских и азербайджанских войск, мониторинга приграничной линии и начала процесса демаркации и делимитации, — заявил политик на заседании правительства.
Пашинян считает необходимым рассмотреть возможность размещения на всей протяжённости границы российских пограничников. По его мнению, это позволит проводить необходимые работы без риска военных столкновений.
Ранее армянский политик заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе не успокаивается. Пашинян предложил разместить там мониторинговую миссию ОДКБ.
29 июля Вашингтон призвал Баку и Ереван вернуться за стол переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон осуждает недавнюю эскалацию на границе двух стран и призывает выполнить обязательства по прекращению огня.