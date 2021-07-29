Пашинян высказался о процессе делимитации и демаркации границ

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Бразилию настигла волна холода. Из-за этого в некоторых районах штата Риу-Гранди-ду-Сул, который расположен на юге страны, выпал снег. Об этом сообщает местный портал G1.

Жители 13 городов поспешили на улицы, чтобы воспользоваться природной аномалией, поиграть в снежки и слепить снеговиков. Метеорологи сообщают, что понижение температур в стране будет прогнозироваться ещё несколько дней. В южных...