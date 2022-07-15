Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Политик обсудили вопросы международной и региональной безопасности. а также ситуацию на Южном Кавказе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.