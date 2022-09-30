Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению не имел антироссийский оттенок, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению республики. По его словам, это был шаг, направленный на углубление армяно-американских отношений и его «не надо недооценивать».

Я не понимаю, почему говорят, что визит Пелоси имеет антироссийский оттенок. Этот визит был не антироссийским, он был шагом, направленным на углубление армяно-американских отношений, и не надо недооценивать этот шаг, — сказал Пашинян.