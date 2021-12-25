Пашинян раскрыл детали соглашения по Карабаху до 2018 года

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что содержание переговорного процесса по Карабаху до 2018 года лишило этот регион возможности не быть в составе Азербайджана, а он как раз боролся против этого. По его словам, это отчасти стало причиной эскалации конфликта в 2020 году. Так в своём Facebook премьер ответил на критику в свой адрес в связи с формулировками о переговорном процессе по карабахскому урегулированию.

Учитывая эти и ряд других важных переговорных проблем, я с трибуны национального собрания настаивал, что по существующим до того, как я стал премьер-министром в 2018 году, переговорным реалиям и содержанию Арцах (самоназвание Карабаха. — NEWS.ru) потерял как теоретические, так и практические возможности не быть в составе Азербайджана. Став премьер-министром, я не смирился, а боролся с этим. В том числе по этой причине началась война, — отметил Пашинян.

Ранее во время пресс-конференции 24 декабря армянский премьер заявил, что в 2016 году сопредседатели представили три пакета предложений, куда впервые с 2011 года не было включено предложение о том, что Нагорный Карабах получает промежуточный статус. Также, по его словам, параметры решения проблемы были перенесены в Совбез ООН, а так как ещё в 1993 году СБ принял резолюцию, где говорится «о Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана», то его решение было предсказуемым.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось только трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

Ранее в СМИ сообщили о возможной очередной встрече Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Они могут провести ещё одну встречу в России до конца текущего года, пишет «Интерфакс Азербайджан» со ссылкой на армянскую газету «Паст». Несмотря на отсутствие официальной информации, СМИ не исключают, что об этом «будет объявлено буквально за день-два до встречи, тем более что пока не уточнены все детали».