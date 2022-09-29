Пашинян призвал разместить международных наблюдателей на границе Армении Премьер Армении Пашинян: необходимо разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости разместить на армяно-азербайджанской границе международную наблюдательную комиссию. По его словам, это может стать решением проблем между странами, сообщает правительство Армении.

Мы предлагаем международным партнерам следующую формулу, считая, что она может стать решением проблем, — это размещение на армяно-азербайджанской границе международной наблюдательной миссии — СБ ООН, ОБСЕ или другой международной организации, — сказал Пашинян.

Премьер добавил, что Армения ведет активную работу со всеми возможными международными партнерами и намерена защищать свои независимость и суверенитет.

В сентябре 2022 года азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении проведут переговоры о подписании мирного договора на основе пяти принципов. По его словам, в их основе лежит признание территориальной целостности обеих стран, взаимный отказ от любых территориальных претензий, неприменение силы или угрозы силы, делимитация границ, а также открытие коммуникаций.

31 августа в Брюсселе стороны договорились продолжать переговоры о подписании мирного договора по Карабаху на уровне глав МИД Армении и Азербайджана. Следующая встреча в Брюсселе запланирована на ноябрь.