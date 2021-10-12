Пашинян дал положительную оценку встрече с Путиным

Премьер министр Армении Никол Пашинян положительно оценил свою встречу с президентом России Владимиром Путиным. он назвал её продуктивной. Своими впечатлениями Пашинян поделился в Twitter.

Сегодня встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча была весьма продуктивной. Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе. Продолжим контакты для реализации достигнутых договорённостей, — написал премьер-министр Армении.

Встреча лидеров двух государств прошла 12 октября.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров Путина и Пашиняна планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Карабаху, а также обсудить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.