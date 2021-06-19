Парламентские выборы в Армении начались без нарушений

Внеочередные выборы в парламент Армении начались без нарушений. Об этом сообщил СМИ секретарь ЦИК республики Армен Смбатян.
По его словам, с 08:00 (07:00 мск) по всей территории республики открылись 2008 избирательных участков.
На данный момент заявлений, сообщений о нарушениях не получено, — сказал Смбатян.
Тем временем в группе наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ)
Один из представителей группы наблюдателей ПА ОДКБ Мухтар Ерман отметил, что начало голосования проходит в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что всего в гонке примут участие 26 блоков и партий. Помимо партии и. о. премьер-министра Никола Пашиняна и сил, объединившихся вокруг бывшего президента Роберта Кочаряна, в фокусе внимания находится и Республиканская партия экс-президента Армении Сержа Саргсяна, которая вошла в альянс с «Родиной» бывшего главы Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна.