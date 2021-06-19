Парламентские выборы в Армении начались без нарушений

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Алексей Кожушкин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что улучшить потенциал польской армии способен беспилотник Bayraktar TB2. В беседе с агентством Anadolu дипломат отметил, что тем самым удастся укрепить восточные границы НАТО.

Мы уверены, что он [беспилотник] улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО, — подчеркнул Рау. Он добавил, что и Турция, и Польша сталкиваются с «угрозами безопасности на...