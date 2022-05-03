Парламент Эстонии не поддержал идею отзыва подписей под договорами с РФ

Фото Sander Ilvest via imago-images.de/Global Look Press

Парламент Эстонии отклонил инициативу Консервативной народной партии об отзыве подписей под договорами о сухопутной и морской границах с Россией, передаёт «Интерфакс». Речь идёт о документах, подписанных Москвой и Таллином в феврале 2014 года.

Из 101 депутата парламента против отзыва подписей проголосовали 53. Поддержали инициативу только 28.

Авторы идеи отзыва подписей утверждают, что Россия удерживает чуть более 5% территории Эстонии, принадлежавшей ей до Второй мировой войны на основании Тартуского мирного договора 1920 года, а именно часть Ленинградской и Псковской областей.

Россия считает Тартуский мирный договор историческим документом, не имеющим юридической силы. Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас ранее заявил об обратном. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал его слова некорректными и неприемлемыми.