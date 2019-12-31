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Доброволец из России Евгений Шаталов, побывавший в плену у украинского нацбатальона «Айдар», рассказал о пытках. Шаталова передали в рамках обмена пленными ЛНР.

В рамках обмена Киев передал ЛНР и ДНР в том числе россиян, которые прибыли в Донбасс добровольцами. Шаталов вступил в ряды ополчения Донбасса в 2014 году вместе с краснодарскими казаками,...