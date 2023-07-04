Палата адвокатов призвала сообщить Путину об избиении Милашиной и Немова Палата адвокатов России принимает необходимые меры для предоставления охраны Немову

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне должно расследоваться на федеральном уровне, заявил NEWS.ru член СПЧ, председатель комиссии Совета Федеральной палаты адвокатов РФ по защите прав адвокатов Генри Резник. По его словам, администрация президента должна поставить в известность об инциденте российского лидера Владимира Путина. Резник подчеркнул, что произошедшее является ударом по правовой государственности России. Он добавил, что палата адвокатов обратилась к коллегам в Чечне.

Мы направили телеграмму с моей подписью как председателя комиссии по защите прав адвокатов и с подписью президента Федеральной палаты России Светланы Володиной на имя руководителя администрации президента РФ Антона Вайно, Генпрокурора РФ Игоря Краснова и председателя СКР Александра Бастрыкина. Это удар по правовой государственности России, поэтому дело должно расследоваться на федеральном уровне. Администрация президента в данном случае должна поставить в известность президента России, — сказал Резник.

Он также сообщил, что Палата адвокатов связалась с Немовым, чтобы выразить солидарность и оказать ему поддержку. По словам Резника, принимаются необходимые меры, чтобы предоставить Немову охрану во время его пребывания в Чечне.

Никаких следственных проверок по делу проводить не требуется, факты абсолютно очевидны — вооруженное нападение и нанесение телесных повреждений, люди в больнице. Поэтому надо оперативно реагировать — возбудить уголовное дело и найти преступников по горячим следам, — отметил Резник.

Утром 4 июля в Грозном избили Милашину и Немова, прилетевших на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Кроме того, нападавшие угрожали им оружием, после чего отобрали технику и разбили ее.

После нападения Милашина и Немов были доставлены в больницу скорой медицинской помощи в Грозном. У обоих диагностированы множественные ушибы. Немова, предположительно, порезали ножом. После избиения адвокат плохо двигался, несмотря на то, что ему дали обезболивающее.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что нападение на журналистов является преступным актом и недопустимо. Он подчеркнул, что возглавляемый им думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи направит обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет.