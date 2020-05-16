От Зеленского потребовали пояснить основания для санкций против Эрмитажа

https://static.news.ru/photo/4db3cc40-97af-11ea-b9dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) потребовала от президента Украины Владимира Зеленского объяснить, почему были введены санкции против российских образовательных и культурных учреждений.

Отмечается, что оппозиция хочет понять, какую угрозу для Украины представляют российские музеи изобразительных искусств и университеты, и требует предоставить исчерпывающую информацию, на каком основании вводятся такие санкции.

Очевидно, что рационального, здравого ответа на этот вопрос у <...> власти (Зеленского и его команды. — NEWS.ru) нет и быть не может, — цитирует ТАСС заявление ОПЗЖ.

При этом в партии считают, что введение санкций против ряда культурных и образовательных учреждений говорит о циничном предательстве народа, о попрании его ценностей и свобод.

Кроме того, по мнению ОПЗЖ, этот акт говорит о том, что образованные и культурные граждане представляют угрозу нынешней власти Украины, состоящей из ограниченных и безграмотных функционеров.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России. В список попали петербургский Эрмитаж, МГУ, музей изобразительных искусств им. А.C. Пушкина, общественная организация «Русское географическое общество», инcтитуты археологии, истории материальной культуры и воcтоковедения РАН, писал NEWS.ru.