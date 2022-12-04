Reuters: ОПЕК+ не будет менять свою политику после введения потолка цен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны ОПЕК+ продолжат придерживаться своих целевых показателей по добыче нефти, несмотря на введение странами G7 потолка цен на российскую нефть, передает Reuters со ссылкой на свои источники. Ранее ряд СМИ сообщил, что на встрече своих представителей сегодня организация может решить сократить добычу нефти.

О том, что сообщество государств не станет менять нефтяную политику, журналистам сказали два источника.

Поступить так и продолжить сокращать добычу на 2 млн баррелей в сутки рекомендовал Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, отмечает РИА Новости.

Рекомендация — сохранить текущую сделку, — сказал собеседник агентства.

Американский телеканал CNBC ранее сообщил, что страны ОПЕК+ могут сократить добычу нефти после введения Западом ценового потолка для России. 4 декабря должна состояться встреча представителей объединения, где они могут решиться на сокращение добычи нефти, поскольку взвешивают последствия надвигающегося запрета на экспорт сырой нефти из России.

Накануне страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затронут как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начнут действовать с 5 декабря 2022 года.