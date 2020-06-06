ОПЕК будет транслировать заседание министров

Открытая часть заседания министров, проходящего в рамках ОПЕК, будет транслироваться в Интернете. Об этом рассказали в организации.
Кроме того, трансляция будет вестись с самого заседания ОПЕК. Её
Заседания пройдут 6 июня.
6 марта 2020 года на заседании ОПЕК+ страны — участницы соглашения не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Кроме того, государства не согласовали и продление сделки на текущих условиях. В результате с 1 апреля действие ограничений закончилось.
ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Против этого выступили Россия и Казахстан. Москва настаивала на продлении текущих договорённостей только на II квартал.
В «Роснефти» заявили, что сделка не была в интересах России, так как сокращаемые объёмы замещались игроками вне соглашения, а участники теряли возможности для развития отрасли.
На фоне разрыва соглашения с ОПЕК Саудовская Аравия заявила о планах увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки. Также Эр-Рияд заявил, что готов в случае необходимости увеличить добычу до рекордных 12 млн.
12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае—июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.
Соглашение вступило в силу с 1 мая этого года. В декабре 2021 года его параметры могут быть пересмотрены.
Ранее американская нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о сокращении в мире числа действующих нефтяных и газовых буровых установок. По её подсчётам, в мае количество объектов уменьшилось на 338, что является минимальным показателем с 1999 года, писал NEWS.ru.
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