ООН: ВСУ подвергли пыткам половину российских военнопленных

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сотрудники военной полиции помогают раненому освобождённому из плена российскому военнослужащему спуститься с самолета на аэродроме Чкаловский

Около половины взятых в плен на Украине российских бойцов подвергались пыткам и жестокому обращению, заявил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк во время выступлении на 52-й сессии Совета ООН по правам человека. В то же время правозащитник отметил, что в местах постоянного содержания под стражей не наблюдалась систематическая практика жестокого обращения.

Около половины опрошенных российских военнопленных указали, что они подвергались пыткам или жестокому обращению. По сообщениям, большинство из этих актов пыток имело место вскоре после поимки, — сказал Тюрк.

Ранее Вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецка Алексей заявил, что его пытали по несколько дней подряд. Боец рассказал, что ему пришлось пройти через метод секретных тюрем ЦРУ — пытку водой. По словам добровольца, он попал в плен к «Азову» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

До этого побывавший в украинском плену мобилизованный солдат из ЛНР рассказал о пытках со стороны украинских военных. По его словам, избиения происходили в подвальных помещениях, где ВСУ вели допросы. Он также сообщил, что ему завязывали глаза и пытали током.