ООН проведёт оценочную миссию в Карабахе

Эксперты Организации Объединённых Наций (ООН) приедут в Азербайджан для проведения оценочной миссии в Карабахе, заявила глава представительства ООН в Азербайджане Владанка Андреева на мероприятии, посвящённом 30-летию членства республики в ООН. Она отметила, что целью мероприятия является составление плана по восстановлению и очистке от мин этих территорий, передаёт агентство Report.

Азербайджан посетят 10 экспертов. Это будут представители ООН, Всемирного банка и Европейского союза. Они будут в Азербайджане с 7 по 17 марта, — сказала Андреева.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку ожидает от Еревана выполнения всех трёхсторонних договорённостей. Он отметил, что данный «процесс идёт медленно». Президент сказал, что Азербайджану никогда не нужна была война с Арменией. Сегодня, по словам президента, страна настроена на мирное будущее.

Алиев до этого заявлял, что после окончания конфликта между Азербайджаном и Арменией в регионе появились новые возможности для сотрудничества. Стороны подтвердили, что стабильность в регионе также создаёт благоприятные условия для контактов между людьми и налаживания транспортных связей.

До этого армянский вице-премьер Мгер Григорян заявил, что у Армении и Азербайджана есть взаимопонимание относительно строительства железной дороги. По его словам, в настоящий момент ведёт работу трёхсторонняя группа, занимающаяся вопросами разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Он отметил, что члены группы проводят конкретные работы с определёнными целями, в число которых входит строительство железной дороги на участках, находящихся в Армении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.