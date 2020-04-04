Офицер личной охраны итальянского премьера умер от коронавируса

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Сотрудник личной охраны премьер-министра Италии Джузеппе Конте 52-летний Джорджо Гуастамаккья скончался от коронавируса. Об этом сообщил представитель государственной полиции.

О его заражении стало известно две недели назад. Сам Конте тогда тоже сдал тест на коронавирус, результат был отрицательным. Вскоре после выявления заражения коронавирусом Гуастамаккья был помещён в отделение интенсивной терапии, где ему была проведена интубация трахеи. Но врачи не смогли спасти его жизнь.

Гуастамаккья долгие годы работал в службе безопасности главы правительства Италии. Он занимался охраной четырёх последних премьер-министров.

Среди стран Европы Италия (вместе с Испанией) занимает высшие позиции по числу случаев инфицирования COVID-19. Диагнозы на Апеннинском полуострове поставлены 118,9 тысячам человек. Более 14 тысяч пациентов скончались.

На сегодняшний день пандемия коронавируса по всему миру поразила 1,1 млн человек. От заболевания скончались более 59 тысяч. Выздороветь удалось 228 тысячам граждан.

В Европейском регионе более 95% летальных исходов от коронавируса зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. 8 из 10 смертельных случаев происходят с людьми, у которых есть хронические заболевания. В особенности, как отметили в ВОЗ, это касается сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

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