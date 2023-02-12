Южноазиатская страна доставила в Сирию более 23 тонн гуманитарной помощи Индия передала Сирии более 23 тонн гуманитарной помощи

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Сирия, Джиндирес: люди стоят рядом с разрушенным зданием во время восстановительных работ после смертоносного землетрясения, обрушившегося на Турцию и Сирию

Нью-Дели направил более 23 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от сокрушительного землетрясения в Сирии, сообщил в своем Twitter официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи. По его словам, в рамках операции «Дост» (в переводе с хинди «друг») в САР передали лекарства, генераторы, солнечные лампы, а также расходные материалы для ликвидации последствий ЧС.

Седьмой рейс операции «Дост» прибыл в Сирию с более чем 23 тоннами гуманитарной помощи, включая генераторные установки, солнечные лампы, лекарства для неотложной и критической помощи, а также расходные материалы для ликвидации последствий стихийных бедствий, — написал Багчи.

Груз встречал в аэропорту Дамаска замминистра местной администрации и окружающей среды Мутазом Дуаджи.

Багчи добавил, что после этого самолет ВВС Индии направился в Турцию, чтобы передать Анкаре необходимое медицинское оборудование, препараты и другие материалы для работающих в зоне бедствия индийских спасателей.

Власти Сирии 10 февраля распорядились отправить гуманитарную помощь во все районы, которые пострадали от землетрясения. Речь шла в том числе о территориях, неподконтрольных Дамаску. Министр муниципального управления Сирии Хусейн Махлюф говорил, что из-за землетрясения свои дома покинули почти 300 тысяч сирийцев. Министерство здравоохранения Сирии заявило, что в стране жертвами стихии стали 1387 человек, еще более 2,3 тысячи пострадали.