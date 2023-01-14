Человек погиб при вооруженном нападении на автомобиль в Стамбуле

Фото: Соцсети

В центре Стамбула совершено вооруженное нападение на автомобиль, погиб один человек, передает агентство IHA. На месте происшествия работает полиция. Личности нападавших и жертвы пока не установлены.

Один человек погиб в результате вооруженного нападения на автомобиль у въезда на мост Золотой Рог, — говорится в сообщении.

Движение по мосту и трассе E5 в сторону города Эдирне, которое было перекрыто после нападения, уже восстановлено.

В середине ноября на оживленной улице Истикляль в Стамбуле прогремел взрыв. В результате погибли шесть человек. Еще 81 человек пострадал, в том числе трое граждан России.

В МВД Турции заявили, что теракт был совершен гражданкой Сирии, которая приехала из Кобани и связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Подозреваемая была задержана и дала признательные показания. В РПК причастность к взрыву отвергли.