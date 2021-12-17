NYT: Пентагон занижал число убитых в Азии мирных жителей

Пентагон занижал число мирных жителей, погибших при нанесении американскими военными авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане. Число погибших в действительности «намного выше», чем заявляли военные, считает газета New York Times, изучившая документы Пентагона.

Невозможно определить полное число жертв, но одно можно сказать наверняка: оно намного выше, чем признал Пентагон, — отмечается в публикации.

Журналисты издания проанализировали оценки потерь, посетили более сотни мест, связанных с ударами, и провели интервью с выжившими жителями, а также с чиновниками США. Военные США насчитали 1417 жертв среди мирных жителей при ударах по террористам. Анализ журналистов показал, что «сотни смертей не были учтены». New York Times пояснила, что многие расследования «основывались на неверных или неполных свидетельствах».

Ранее стало известно, что действия секретного спецподразделения США в Сирии привели к жертвам среди гражданского населения. Группа направляла удары против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на данные бывших и действующих представителей разведки. По информации издания, секретный отряд Talon Anvil действовал в Сирии с 2014 по 2019 год.