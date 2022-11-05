NYT: генсеком НАТО может стать этническая украинка NYT назвала Уоллеса, Фриланд и Каллас кандидатами на пост генсека НАТО

Фото: Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Христя Фриланд

Основным кандидатом на пост генерального секретаря НАТО в Вашингтоне считают канадского вице-премьера и министра финансов Христю Фриланд, у которой есть украинские корни, пишет The New York Times. По данным издания, ранее она занимала пост главы канадского МИД, владеет английским, французским, итальянским, русским и украинским языками.

Сама Фриланд называла конфликт на Украине «крупнейшей на данный момент угрозой мировой экономике», а возможное присутствие представителей РФ на саммите G20 в Бали — «участием поджигателя на совещании пожарных».

Сейчас Фриланд находится под санкциями России, которые будут сняты, если Оттава отменит антироссийские ограничения.

Как пишет газета, обсуждение преемника нынешнего генсека Альянса Йенса Столтенберга только началось. Зачастую первые кандидаты не получают одобрения других членов военно-политического блока.

Среди других кандидатур на пост руководителя НАТО называют премьер-министра Эстонии Каю Каллас, бывшего президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович и главу Словакии Зузану Чапутову.

В то же время в Великобритании хотели бы видеть во главе НАТО министра обороны Бена Уоллеса. По данным NYT, Уоллес, сохранивший свой пост, несмотря на неоднократные смены правительств, увеличил свои шансы в борьбе за позицию генсека Альянса.

Столтенберг должен покинуть свой пост 30 сентября 2023 года. Ранее страны НАТО продлили его мандат из-за ситуации на Украине. Соответствующее решение было принято в марте 2022-го. Полномочия Столтенберга истекали 30 сентября этого года, после чего он хотел занять пост главы ЦБ Норвегии.