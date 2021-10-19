NYT: дело против Дерипаски офис ФБР в Нью-Йорке вёл несколько лет
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:51, 20 октября 2021
Олег ДерипаскаФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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ФБР и прокуратура Бруклина несколько лет вели расследование в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски, в домах родственников которого в США проходят обыски. При этом остаётся неясным, связаны ли расследование и обыски, сообщает New York Times со ссылкой на источники.
Он[Дерипаска]также был предметом расследований ФБР и федеральных прокуроров в Бруклине на протяжении нескольких лет, — отмечает New York Times.
Сотрудники ФБР 19 октября начали обыск в вашингтонском особняке, считавшемся домом Дерипаски. Позже представитель бизнесмена уточнил, что недвижимость принадлежит родственникам Дерипаски. Он же пояснил, что обыски, в том числе в доме родственников бизнесмена в Нью-Йорке, связаны с санкциями США.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники ФБР вынесли коробки с вещами из дома в Нью-Йорке, который может иметь отношение к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Коробки, содержимое которых невозможно разглядеть, грузили в чёрные внедорожники спецслужбы. Первым после обысков двор покинул в сопровождении автомашин с мигалками большой фургон.