NYT: дело против Дерипаски офис ФБР в Нью-Йорке вёл несколько лет

ФБР и прокуратура Бруклина несколько лет вели расследование в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски, в домах родственников которого в США проходят обыски. При этом остаётся неясным, связаны ли расследование и обыски, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Он [Дерипаска] также был предметом расследований ФБР и федеральных прокуроров в Бруклине на протяжении нескольких лет, — отмечает New York Times.

Сотрудники ФБР 19 октября начали обыск в вашингтонском особняке, считавшемся домом Дерипаски. Позже представитель бизнесмена уточнил, что недвижимость принадлежит родственникам Дерипаски. Он же пояснил, что обыски, в том числе в доме родственников бизнесмена в Нью-Йорке, связаны с санкциями США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники ФБР вынесли коробки с вещами из дома в Нью-Йорке, который может иметь отношение к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Коробки, содержимое которых невозможно разглядеть, грузили в чёрные внедорожники спецслужбы. Первым после обысков двор покинул в сопровождении автомашин с мигалками большой фургон.