Новый пожар произошёл в порту Бейрута

https://static.news.ru/photo/32cbd62c-f469-11ea-b4c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Haitham Al-Mousawi/Keystone Press Agency/Global Look Press

На месте произошедшего 10 сентября в бейрутском порту пожара снова возникло пламя. К тушению огня опять пришлось привлечь вертолёты ВВС Ливана.

Пожарным быстро удалось локализовать очаги возгорания, передаёт Lebanon Debate.

При этом в течение 10 сентября пожарные поливали сгоревшие помещения. Они использовали охлаждающее средство, так как боялись, что огонь вспыхнет снова.

Днём 10 сентября возник пожар в бейрутском порту. В администрации гавани заявили, что огонь возник на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов. При этом исполняющий обязанности министра труда Ливана Мишель Наджар считает, что причиной могло стать применение болгарки во время ремонтных работ, искры от которой привели к возгоранию.

Это не первый подобный случай в порту столицы Ливана. 4 августа в Бейруте прогремел мощный взрыв. В порту сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры. В результате были уничтожены и повреждены здания в радиусе 10 километров. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи. После ЧП в городе начались акции протеста, переросшие в беспорядки, писал NEWS.ru.