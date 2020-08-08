Спасатели МЧС РФ обследовали тысячу квадратных метров завалов в Бейруте

https://static.news.ru/photo/3f748324-d957-11ea-958e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/global Look Press

Специалисты МЧС России за сутки обследовали тысячу квадратных метров завалов в пострадавшем от взрыва Бейруте. ЧП случилось вечером 4 августа, разрушению подверглась значительная часть ливанской столицы.

За сутки обследованы 1000 кв. м завалов, извлечены тела четырёх погибших. При помощи альпинистского снаряжения обследована часть подвального помещения элеватора, — сказали в пресс-службе ТАСС, уточнив, что группировка МЧС проводит работы недалеко от эпицентра взрыва в три смены.

Кроме того, помощь оказывают и психологи министерства, продолжает работу аэромобильный госпиталь:

За сутки медицинская помощь оказана в 84 случаях, госпитализированных нет.

Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа. На следующий день был развёрнут мобильный госпиталь отряда «Центроспас». В настоящее время на месте ЧС работают около 160 специалистов. Среди них есть и кинологи с собаками.

Прогремевший четыре дня назад в порту взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи.

К трагедии привела случайность. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

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