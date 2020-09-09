Сильный пожар возник в бейрутском порту

Столб густого чёрного дыма виден на расстоянии трёх километров от порта Бейрута. На территории гавани возник сильный пожар.
Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. По словам гендиректора ливанского Красного Креста, причиной ЧП стал поджог мусора, передаёт OTV.
Местные СМИ сообщили, что пламя разгорелось в ангаре на территории duty free.
Video being shared from the site of the massive #Beirut fire.
Note: Firefighters again sent in without knowing what was on fire. Again there is no official comment. There is no evacuation order. So many lives at risk and no-one in power shows initiative.pic.twitter.com/y0iars2aNy
На место прибыли военные части и пожарные, они занимаются ликвидацией возгорания.
4 августа в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв. В порту по трагической случайности сдетонировало 2700 тонн аммиачной селитры. В результате были уничтожены и повреждены здания в радиусе 10 километров. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи. После ЧП в городе начались акции протеста, переросшие в беспорядки, писал NEWS.ru.