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ЧП

Сильный пожар возник в бейрутском порту

14:05, 10 сентября 2020
Фото: twitter.com/gravejonesmusic

Столб густого чёрного дыма виден на расстоянии трёх километров от порта Бейрута. На территории гавани возник сильный пожар.

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. По словам гендиректора ливанского Красного Креста, причиной ЧП стал поджог мусора, передаёт OTV.

Местные СМИ сообщили, что пламя разгорелось в ангаре на территории duty free.

На место прибыли военные части и пожарные, они занимаются ликвидацией возгорания.

4 августа в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв. В порту по трагической случайности сдетонировало 2700 тонн аммиачной селитры. В результате были уничтожены и повреждены здания в радиусе 10 километров. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи. После ЧП в городе начались акции протеста, переросшие в беспорядки, писал NEWS.ru.

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