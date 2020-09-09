Сильный пожар возник в бейрутском порту

Фото: twitter.com/gravejonesmusic

Невеста умерла в день собственной свадьбы в селе Мургук в Дагестане. Об этом рассказали в местном Следственном комитете.

Инцидент произошёл 5 сентября, передаёт «Москва 24». Женщина переволновалась и купила в аптеке лекарство для успокоения. Однако после приёма препарата ей стало хуже. Она поступила в больницу, где скончалась. В...