https://static.news.ru/photo/1ea4101c-c303-11e9-929d-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com

Двум котам Кузе и Мурису, которые живут в Рижской думе, предстоит переезд из-за нового мэра латвийской столицы.

Как пишет портал jauns.lv , Кузю и Муриса принёс экс-мэр Риги Нил Ушаков. Политик взял их из приюта, таким образом он хотел подать пример горожанам.

Однако новоиспечённый мэр Олег Буров заявил об аллергии на кошек, поэтому животным, скорее всего, придётся переехать из его кабинета во фракцию «Согласие».

Как писал News.ru, представитель партии «Честь служить Риге» Олег Буров стал новым мэром Риги. За его кандидатуру проголосовали 35 из 60 депутатов городского парламента в ходе внеочередного заседания.

Ранее лидер партии «Согласие» Нил Ушаков, представляющий интересы русскоязычных жителей страны, стал депутатом Европарламента.