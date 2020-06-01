Новый формат переговоров по Донбассу предложили в Киеве

https://static.news.ru/photo/06b5e8f0-a466-11ea-b087-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переговоры по ситуации в Донбассе могут организовать в «будапештском формате» Великобритания и США. Участие в них России исключается.

Об этом говорится в статье вице-премьера Украины Алексея Резникова, которая размещена на сайте Атлантического совета — исследовательского центра, работающего под эгидой НАТО. Чиновник объяснил данный формат переговоров тем, что Москва нарушила меморандум, подписанный в 1994 году Россией, Украиной, США, Францией и Великобританией.

Резников добавил, что отказываться от «минского формата» Киеву не следует, поскольку благодаря ему удаётся освобождать «удерживаемых» в Донбассе и в России лиц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Резников объяснил, почему угроза широкомасштабной войны России и Украины в настоящее время отсутствует. По его словам, он не видит «продвижения российских войск» вглубь Украины, поскольку «350 тысяч украинских военных прошли испытание на восточном фронте».