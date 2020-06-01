Новый формат переговоров по Донбассу предложили в Киеве

Переговоры по ситуации в Донбассе могут организовать в «будапештском формате» Великобритания и США. Участие в них России исключается.
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Резников добавил, что отказываться от «минского формата» Киеву не следует, поскольку благодаря ему удаётся освобождать «удерживаемых» в Донбассе и в России лиц.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Резников объяснил, почему угроза широкомасштабной войны России и Украины в настоящее время отсутствует. По его словам, он не видит «продвижения российских войск» вглубь Украины, поскольку «350 тысяч украинских военных прошли испытание на восточном фронте».
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