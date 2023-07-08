NOS: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал в отставку

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Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал королю прошение об отставке своего правительства, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Политик принял такое решение из-за миграционного вопроса.

Премьер-министр называет миграцию крупной социальной проблемой, по которой не удалось договориться, — заявляет NOS.

По данным СМИ, правительственная коалиция не смогла прийти к единому решению относительно мер по ограничению притока просителей убежища в стране. Сам Рютте утверждает, что кабинет министров будет работать до новых парламентских выборов и формирования нового правительства.

Ранее, в марте, об отставке объявил генконсул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир. Свое решение он объяснил тем, что больше не может представлять правительство своего государства после увольнения министра обороны Йоава Галанта. По словам Замира, предлагаемая правительством Биньямина Нетаньяху судебная реформа подрывает основу демократической системы Израиля.

Нетаньяху снял Йоава Галанта с должности после выступления бывшего министра обороны Израиля против судебной реформы. Галант призывал правительство приостановить реформирование судебной системы, заявив, что это усугубляет раскол в обществе.