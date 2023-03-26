Генконсул Израиля в Нью-Йорке объявил об отставке Генконсул Израиля в Нью-Йорке Замир объявил об отставке после увольнения министра обороны

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Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир заявил об оставке. По его словам, такое решение он принял из-за того, что более не может представлять правительство своей страны после увольнения министра обороны Йоава Галанта. Соответствующее сообщение Замир разместил на своей странице в Twitter.

С тяжестью на сердце я пишу вам сегодня, чтобы проинформировать о своей отставке в качестве генконсула Израиля в Нью-Йорке... Сегодняшнее опасное решение уволить министра обороны убедило меня в том, что я больше не могу продолжать представлять это правительство, — написал генконсул.

Он также добавил, что предлагаемая правительством Биньямина Нетаньяху судебная реформа подрывает основу демократической системы Израиля.

В воскресенье, 26 марта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял Йоава Галанта с должности министра обороны после того, как тот выступил с критикой судебной реформы. По данным СМИ, Нетаньяху заявил Галанту, что потерял к нему доверие после его высказываний «за спиной». Галант ранее призвал правительство Нетаньяху приостановить реформирование судебной системы, заявив, что в обществе углубляется раскол, который проникает в армию и органы безопасности и является реальной угрозой государственной безопасности.

Вскоре после объявления об отставке министра обороны во многих городах Израиля начались протесты. Сотни людей вышли на манифестации против правительства и судебной реформы в Иерусалиме. Хайфе, Беэр-Шеве и других крупных городах. Известно, что группы демонстрантов перекрыли автомагистраль Аялон. Также сообщалось, что в Иерусалиме демонстранты прорвались к дому Нетаньяху.

Судебная реформа предполагает предоставление правительству страны контроля над назначением судей и урезание полномочий Верховного суда. Она вызвала массовые протесты в еврейском государстве, которые продолжаются уже три месяца.