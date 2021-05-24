«Ничего позитивного его не ждёт»: экс-генерал ФСБ о задержанном Протасевиче

https://static.news.ru/photo/bbd8034e-bc7f-11eb-86ed-96000091f725_660.jpg Роман Протаcевич Фото: facebook.com/pr0tez / Global Look Press

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с NEWS.ru прокомментировал задержание в Белоруссии создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протаcевича, которого обвиняют в создании экстремистского сообщества и призывах к массовым беспорядкам.

Ну, ему там много могут вменить. Если у нас московский суд [Николаю] Платошкину вменил неизвестно чего, то этому вменят в Белоруссии много чего. Для этого парня никакого позитива не будет, дай бог, если ему одну статью вменят, а сейчас ещё и с десяток накрутят: и призывы, и провокации, и что там только не могут накрутить, — считает Михайлов.

Протасевич летел самолётом Ryanair, который следовал по маршруту Афины — Вильнюс. Воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о минировании. До посадки самолёт сопровождал истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Протасевича задержали.

Одна из пассажирок самолёта рассказала, что когда основатель NEXTA узнал о решении пилотов совершить посадку в Минске, то отправился к пилотам. Он просил не сажать лайнер в белорусской столице, поскольку опасался, что силовики «убьют его». Экипаж судна ответил, что обязан совершить посадку, поскольку компания связана международными соглашениями.

Комитет государственной безопасности внёс в 2020 году основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его соратника Степана Путило в список лиц, которые причастны к террористической деятельности. Им заочно было предъявлено обвинение по статье УК страны «Массовые беспорядки».