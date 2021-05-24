«Меня убьют»: арестованный основатель NEXTA уговаривал не сажать самолёт

Арестованный белорусской милицией основатель признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич просил пилотов самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, не совершать посадку в Минске. Он утверждал, что местные власти убьют его, упирая на то, что является беженцем. Об этом на своей странице в Instagram рассказала одна из пассажирок этого же самолёта.
По её словам, услышав о решении совершить посадку в Минске, журналист отправился к пилотам.
Не делайте это. Они убьют меня, я беженец, — говорил, как утверждает пассажирка, Протасевич.
instagram.com/raselle_gr
В ответ на это пилоты отмечали, что обязаны совершить посадку, так как компания связана международными соглашениями. Кроме того, девушка выложила фото из зала ожидания в минском аэропорту. На снимке запечатлён мужчина в форме. Кадр сопровождает подпись: «К нам относились, как к заключённым».
23 мая в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту находился Протасевич, который был арестован сразу после приземления судна.
После этого инцидента в восьми странах призвали отказаться от полётов над Белоруссией. Первой это сделала латвийская государственная авиакомпания AirBaltic.
Ранее представители белорусского Министерства иностранных дел прокомментировали инцидент с экстренной посадкой в минском аэропорту самолёта. В ведомстве подчеркнули, что на произошедшее необходимо смотреть с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена.