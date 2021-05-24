«Меня убьют»: арестованный основатель NEXTA уговаривал не сажать самолёт

https://static.news.ru/photo/6a81b96e-bc6a-11eb-b4ba-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/raselle_gr

Арестованный белорусской милицией основатель признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич просил пилотов самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, не совершать посадку в Минске. Он утверждал, что местные власти убьют его, упирая на то, что является беженцем. Об этом на своей странице в Instagram рассказала одна из пассажирок этого же самолёта.

По её словам, услышав о решении совершить посадку в Минске, журналист отправился к пилотам.

Не делайте это. Они убьют меня, я беженец, — говорил , как утверждает пассажирка, Протасевич.

instagram.com/raselle_gr

В ответ на это пилоты отмечали, что обязаны совершить посадку, так как компания связана международными соглашениями. Кроме того, девушка выложила фото из зала ожидания в минском аэропорту. На снимке запечатлён мужчина в форме. Кадр сопровождает подпись: «К нам относились, как к заключённым».

23 мая в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту находился Протасевич, который был арестован сразу после приземления судна.

После этого инцидента в восьми странах призвали отказаться от полётов над Белоруссией. Первой это сделала латвийская государственная авиакомпания AirBaltic.

Ранее представители белорусского Министерства иностранных дел прокомментировали инцидент с экстренной посадкой в минском аэропорту самолёта. В ведомстве подчеркнули, что на произошедшее необходимо смотреть с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена.