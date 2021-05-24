Белорусский МИД отреагировал на экстренную посадку борта в Минске

https://static.news.ru/photo/b6a31182-bc68-11eb-a725-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/belarusmfa

Представители белорусского Министерства иностранных дел прокомментировали инцидент с экстренной посадкой в минском аэропорту самолёта, на борту которого находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В ведомстве подчеркнули, что на произошедшее необходимо смотреть с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена, пишет РИА Новости.

Действия Минска полностью соответствовали установленным международным правилам, — подчеркнули в МИД.

Там отметили, что на Западе политизируют ситуацию и делают поспешные выводы.

23 мая в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Позднее стало известно, что на борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту белорусской столицы. К вечеру самолёт всё же добрался до Вильнюса. На борту не оказалось двоих белорусов и четверых россиян.

Ранее стало известно, что силовики в белорусской столице задержали девушку Протасевича. Возлюбленную журналиста зовут Софья Сапега, она гражданка России.