NI: США проиграют в войне на два фронта с Россией и Китаем

США должны любой ценой избежать одновременного конфликта с Россией и КНР, поскольку в подобном случае Вашингтон, скорее всего, потерпит поражение. Такое мнение высказал бывший военный, эксперт Дэвид Пайн в статье, опубликованной журналом The National Interest.

Автор предположил , что Россия и КНР продолжат наращивать превосходство в сфере ядерного вооружения, кибероружия. При возможной войне на два фронта Пентагону придётся противостоять России в Европе, а Китаю — возле Тайваня.

Пайн считает, что подобный конфликт приведёт к гигантским жертвам и рискам в США. Он добавил, что только единицы в американских военных кругах пытаются говорить о предотвращении войны на два фронта, остальные спорят, как справиться с возникающими обстоятельствами.

Пайн также назвал идеальными условиями для объединения России и Китая «размазанные» силы США и сокращение реальных расходов на оборону.

Гораздо неприятнее представить себе поражение, чем победу — но это не меняет того факта, что поражение становится всё более вероятной перспективой в войне с Россией или Китаем... Важным первым шагом могло бы стать принятие всерьёз концепции затяжного конфликта с равными противниками, — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что одной ядерной атаки России по США будет достаточно, чтобы погибли 90% американцев. Об этом написал Дэвид Пайн. Он обвинил разведку США в тотальном провале по слежке за врагами США за последние 80 лет, начиная с Пёрл-Харбора и заканчивая военным и экономическим альянсом России и Китая.