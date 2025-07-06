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06 июля 2025 в 16:07

Эксперт рассказал, возможно ли дважды получить звание Героя России

Военный эксперт Анпилогов: звание Героя России не присваивается дважды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Звание Героя России возможно присвоить лишь раз, заявил РБК военный эксперт, президент фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал посмертное награждение второй медалью «Золотая Звезда» погибшего в зоне СВО заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России, бывшего командира 155-й отдельной гвардейской бригады гвардии генерал-майора Михаила Гудкова. По словам эксперта, здесь вернее говорить именно о второй медали, а не о втором звании.

В отличие от СССР — там действительно было понятие «дважды Герой». А так да, две «Золотые Звезды» Героя — впервые, — сказал эксперт.

Анпилогов напомнил, что генерала Игоря Кириллова в 2024 году посмертно наградили званием Герой России, а в 2021 году он стал Героем Труда России. Эксперт подчеркнул, что в этом случае «звезды Героя все-таки разные».

О гибели Гудкова впервые объявил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам генерал-майора. В Минобороны России подтвердили эту информацию, отметив, что Гудков погиб 2 июля в курском приграничье. 6 июля президент России Владимир Путин своим указом наградил замглавкома ВМФ России второй медалью «Золотая Звезда».

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