Эксперт рассказал, возможно ли дважды получить звание Героя России

Звание Героя России возможно присвоить лишь раз, заявил РБК военный эксперт, президент фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал посмертное награждение второй медалью «Золотая Звезда» погибшего в зоне СВО заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России, бывшего командира 155-й отдельной гвардейской бригады гвардии генерал-майора Михаила Гудкова. По словам эксперта, здесь вернее говорить именно о второй медали, а не о втором звании.

В отличие от СССР — там действительно было понятие «дважды Герой». А так да, две «Золотые Звезды» Героя — впервые, — сказал эксперт.

Анпилогов напомнил, что генерала Игоря Кириллова в 2024 году посмертно наградили званием Герой России, а в 2021 году он стал Героем Труда России. Эксперт подчеркнул, что в этом случае «звезды Героя все-таки разные».

О гибели Гудкова впервые объявил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам генерал-майора. В Минобороны России подтвердили эту информацию, отметив, что Гудков погиб 2 июля в курском приграничье. 6 июля президент России Владимир Путин своим указом наградил замглавкома ВМФ России второй медалью «Золотая Звезда».