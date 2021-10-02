NI: ядерный удар России по США уничтожит 90% американцев

Одной ядерной атаки России по США будет достаточно для того, чтобы погибли 90% американцев. Об этом написал в своей колонке обозреватель The National Interest, офицер армии США в отставке Дэвид Пайн. Он обвинил разведку США в тотальном провале по слежке за врагами США за последние 80 лет, начиная с Перл-Харбора и заканчивая военным и экономическим альянсом России и Китая.

Пайн отметил , что обе страны достигли огромного прогресса в области создания новейшего электромагнитного и ядерного оружия. И если между государствами когда-нибудь начнётся война, США понесёт колоссальные потери.

Американский офицер также предупредил действующие власти США, что в случае атаки РФ и КНР на Соединённые Штаты, «даже союзники откажутся встать на защиту Америки, опасаясь разделить её судьбу».

В итоге, по словам Пайна, за первый год после ядерной атаки России на США большая часть населения страны погибнет, а земли станут непригодны для проживания. Все, кто не умер от ядерных взрывов, погибнут от голода, болезней и социальной деградации.

Ранее учёные Ратгерского университета в США заявили, что масштабная ядерная война приведёт к значительному изменению климата и блокировке света, идущего от Солнца. К такому выводу исследователи пришли, смоделировав изменение климата в шести сценариях ядерной войны.