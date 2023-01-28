«Нетоксичный»: британский актер вернул почетный орден королевства Актер Камминг вернул почетный орден, чтобы не ассоциироваться с «токсичностью» Британии

Фото: Global Look Press/© IMAGO/mpi04

Шотландский актер Алан Камминг вернул орден Британской империи, полученный в 2009 году. Об этом сообщает издание Telegraph. Причиной стало нежелание актера ассоциироваться с «токсичностью» Британской империи.

Смерть королевы и последовавшие за ней обсуждения роли монархии и, в особенности, того, как Британская империя получала выгоду за счет коренных народов (и их смертей) по всему миру, действительно, открыли мне глаза, — заявил Камминг.

Отмечается, что шотландец стал не первым представителем селебрити, кто по разным причинам возвращал орден. Так, в разные годы с ним предпочли расстаться музыкант Джон Леннон и актер Майкл Шин.

Алану Каммингу 57 лет, он известен по работе на театральной сцене, фильмам «Эмма», «Золотой глаз», «Люди Икс 2» и трилогии «Дети шпионов», а также по роли Илая Голда в сериале «Хорошая жена».

Ранее сообщалось, что голливудский актёр Том Круз вернул свои награды «Золотого глобуса» в знак протеста против недостаточного разнообразия в жюри представителей американского общества.