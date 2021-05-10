Том Круз вернул награды «Золотого глобуса» из-за отсутствия чёрных в жюри

В знак протеста против недостаточного разнообразия в жюри представителей американского общества, голливудский актёр Том Круз вернул свои награды «Золотого глобуса» Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде и занимающихся определением победителей и обладателей награды. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на близкие к актёру источники.
Том Круз является трёхкратным обладателем «Золотого глобуса» за роли в фильмах «Рождённый четвёртого июля» (1989), «Джерри Магуайер» (1997) и «Магнолия» (2000).
Ранее об отказе от трансляции церемонии вручения премии в 2022 году
По данным газеты The Los Angeles Times, в жюри премии, состоящей из 87 журналистов, нет ни одного чернокожего.
Награда была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944-го. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.
Ранее стало известно, что американский актёр Том Круз устроил истерику во время съёмок новой части франшизы «Миссия невыполнима». Артист хотел отдохнуть в трейлере, однако его «довела» ветка дерева, помешавшая расслабиться.