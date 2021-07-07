Геополитика важнее меньшинств: ЕС не способен наказать Грузию за беспорядки

Участники беспорядков на проспекте Руставели в Тбилиси 6 июля сорвали флаг ЕС со здания грузинского парламента. Столкновения между сторонниками и противниками ЛГБТ в Грузии серьёзно обеспокоили Евросоюз. Посольства стран-членов выпустили осуждающее заявление в адрес Грузии, которая хочет войти в состав Союза. Однако, по мнению экспертов, южный сосед России слишком важен для Европы в геополитическом плане, чтобы нарушения прав сексуальных меньшинств помешали её сотрудничеству с Тбилиси.

Беспорядки в Тбилиси не утихают с 4 июля, когда противники ЛГБТ сорвали попытки местных активистов провести гей-парад на проспекте Руставели. По следам произошедшего 6 июля общественники организовали новую акцию, с более нейтральной тематикой — она была направлена против насилия. Однако сразу после её завершения возле здания грузинского парламента снова собрались противники ЛГБТ. В ночь на 7 июля они вступили в противостояние с полицией и сорвали флаг Евросоюза со здания парламента, водрузив вместо него грузинское знамя.

Евросоюз беспокоит не столько это символическое действие, сколько отсутствие явного осуждения противников ЛГБТ со стороны официального Тбилиси. Комментируя атаки на гей-парад, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что организаторы мероприятия сами нарвались на насилие.

Парад, намеченный на сегодня, представляет риск гражданской конфронтации, потому что большинство населения страны его не одобряет, — заявил Гарибашвили в день проведения мероприятия. — Поэтому я считаю, что проведение парада на проспекте Руставели неразумно.

Ираклий Гарибашвили 1news.az

Премьер-министр добавил, что власти предлагали организаторам парада провести его в менее людном месте. Тем не менее реакция официального Тбилиси на беспорядки не удовлетворила Брюссель. Посольства 18 членов ЕС в Грузии выпустили совместное заявление, осуждающее происходящее в Тбилиси. К нему присоединилась даже Венгрия, недавно принявшая закон против гей-пропаганды и заработавшая этим критику со стороны Брюсселя.

Мы осуждаем насильственные атаки на гражданских активистов, членов сообщества и журналистов, а также неспособность правительства и религиозных лидеров осудить это насилие, — говорится в заявлении посольств европейских государств. — Участие в мирных собраниях — право человека, гарантированное грузинской конституцией. Насилие неприемлемо, и ему не существует оправдания.

В апреле Брюссель обнародовал оптимистичный доклад о продвижении ассоциации ЕС и Грузии. В нём был отмечен прогресс республики на пути к демократическим ценностям.

Приведение грузинского законодательства в соответствие с законодательством ЕС, а также с европейскими стандартами в области прав человека активно продолжается, — говорилось в докладе. — ЕС поддержал Грузию и приложил беспрецедентные усилия, чтобы помочь ей справиться с санитарным и социально-экономическим кризисом, связанным с COVID-19.

Несмотря на формальное осуждение нападения на гей-парад в Тбилиси, вряд ли лидеры Евросоюза откажутся от ассоциации с Грузией. Такое мнение высказал в разговоре с NEWS.ru доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. По его словам, Грузия слишком важна для Европы и НАТО с точки зрения геополитики, чтобы отказываться от отношений с ней из-за атак на ЛГБТ-сообщество.

В Евросоюзе прекрасно понимают, что есть геополитические интересы и есть социокультурные особенности. Надо разделять два этих фактора. И социокультурные особенности региона таковы, что те практики, которые в Евросоюзе воспринимаются как естественные, во многих частях постсоветского пространства могут восприниматься скептически. Это вряд ли повлияет на запущенные процессы. Достаточно посмотреть на историю с Польшей. Она вообще член ЕС. Но при этом восприятие ЛГБТ-сообщества и абортов там очень патриархальное. ЕС выражает некую обеспокоенность на сей счёт, но этим и ограничивается. Пока не стоит вопрос о вступлении Грузии в Евросоюз, ему не нужно делать над собой усилие и закрывать глаза на чуждые ему грузинские практики. Александр Тэвдой-Бурмули доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО