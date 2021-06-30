НАТО отказался покидать Чёрное море после инцидента с Defender

НАТО не собирается покидать Чёрное море и хочет сохранить там своё представительство, несмотря на позицию России после инцидента с Defender. Об этом заявил спецпредставитель генсека Альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в интервью грузинскому «Первому каналу».

Тема присутствия кораблей НАТО в Чёрном море возникла , когда Аппатурай высказывался по инциденту с британским эсминцем Defender, нарушившим российские границы. По словам спецпредставителя, Британия уже отчиталась Альянсу по этому поводу и НАТО имеет полную картину произошедшего.

У НАТО твёрдая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым — это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твёрдость в защите перечисленных мною принципов, — заявил Аппатурай.

Он добавил, что Россия должна осознать: союзники НАТО в этом вопросе не отступят и сохранят своё присутствие в Чёрном море для поддержки союзников и партнёров.

Как я знаю, Defender потом прибыл в Грузию. Так что это совместное обязательство союзников обеспечить безопасность Чёрного моря и преданность этим принципам, что важно для этого региона, — добавил Аппатурай.

Британский эсминец Defender на прошлой неделе пересёк российскую границу в районе мыса Фиолент и продвинулся вглубь в районе Крыма на три километра. Российский пограничный корабль произвёл предупредительные выстрелы, а Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков дал оценку инциденту с британским эсминцем Defender, который 23 июня пересёк российскую границу в Чёрном море. Пресс-секретарь президента назвал это провокацией.