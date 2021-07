ЛГБТ, взрывы и спецназ: на улицах Тбилиси начались столкновения активистов

Около 18:00 (по мск) первых радикалов начали задерживать у парламента Грузии. По информации Sputnik Грузия, задержаны до 10 участников контракции.

МВД страны выступило с чрезвычайным сообщением — граждан просят снизить градус агрессии. Также ведомство обратилось к организаторам акций против ЛГБТ — их также призвали не популяризировать среди своих сторонников насилие, не выходить за рамки права на свободу собраний и выражения мнения.

После начала акции начальник патрульной полиции города пытался уговорить агрессивно настроенных борцов за традиционные ценности успокоиться. Причиной того, что они взбунтовались, стал большой ЛГБТ-флаг, который их оппоненты растянули перед парламентом. Уже есть пострадавшие среди полицейских. Ситуация очень накалена, идут задержания.

Позднее очевидцы сообщили, что на площади слышны взрывы. В полицейских полетели петарды. Спецназ подогнали на проспект Руставели на случай ухудшения ситуации.

В итоге участники контракции заняли территорию перед парламентом и сорвали флаг Евросоюза.