ЛГБТ, взрывы и спецназ: на улицах Тбилиси начались столкновения активистов

Представители ЛГБТ-сообщества в Грузии всё-таки вышли на улицы Тбилиси с акцией в поддержку сообщества и пострадавших накануне журналистов, освещавших акцию против марша ЛГБТ. В итоге улицы города превратились в поле боя: радикально настроенные грузины нападают на шествие ЛГБТ-активистов.

Около 18:00 (по мск) первых радикалов начали задерживать у парламента Грузии. По информации Sputnik Грузия, задержаны до 10 участников контракции.

МВД страны выступило с чрезвычайным сообщением — граждан просят снизить градус агрессии. Также ведомство обратилось к организаторам акций против ЛГБТ — их также призвали не популяризировать среди своих сторонников насилие, не выходить за рамки права на свободу собраний и выражения мнения.

Проспект Руставели перекрыт. Полиция пытается не допустить столкновения участников двух акций. Агрессивно настроенные активисты и противники ЛГБТ периодически пытаются прорваться к парламенту, где проходит акция молчания в знак солидарности с пострадавшими накануне во время беспорядков в центре столицы, — говорится в сообщении издания.

После начала акции начальник патрульной полиции города пытался уговорить агрессивно настроенных борцов за традиционные ценности успокоиться. Причиной того, что они взбунтовались, стал большой ЛГБТ-флаг, который их оппоненты растянули перед парламентом. Уже есть пострадавшие среди полицейских. Ситуация очень накалена, идут задержания.

Позднее очевидцы сообщили, что на площади слышны взрывы. В полицейских полетели петарды. Спецназ подогнали на проспект Руставели на случай ухудшения ситуации.

В итоге участники контракции заняли территорию перед парламентом и сорвали флаг Евросоюза.

Tbilisi PRIDE: Solidarity march TARGETED by counter rally anti-LGBTQ+ demo

Footage shows Georgian police struggling to contain a throng of protesters attempting to break lines and confront members of a solidarity rally in the capital pic.twitter.com/tuMlKwJb7Q — KATE CUSE (@cate_cuse) July 6, 2021

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