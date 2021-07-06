«За всех грузин не стыдно»: Меладзе высказался о скандале с Познером

Российский певец Валерий Меладзе прокомментировал скандал с телеведущим Владимиром Познером, который со скандалом покинул Грузию после празднования своего 87-летия. В интервью Ксении Собчак Меладзе отметил, что ему не стыдно за грузин, вопросы у него только к той группе националистов, которые пришли осаждать гостиницу Познера.

Мне за всех грузин не стыдно. <...> Я вообще считаю, что не так надо выяснять отношения. Не по-грузински это как-то, — сказал певец.

Впрочем, высказывания Познера о том, что «абхазцы мечтали уйти из-под Грузии», Меладзе тоже не одобряет. Тем не менее он уверен, что решать любые вопросы можно мирно. И привёл пример своей жизни. Он получил гражданство Грузии, родился и вырос в этой стране, потом учился на Украине, а теперь живёт в России. По словам музыканта, все три страны занимают в его сердце своё место.

В марте этого года Владимир Познер намеревался отпраздновать свой 87-й день рождения в Тбилиси. Но на гостиницу, в которой остановился Познер с компанией друзей, напали радикально настроенные люди. Они забросали её яйцами и потребовали, чтобы журналист покинул страну. Уезжая, телеведущему и 50 его гостям пришлось садиться в автобус, чтобы отправиться в аэропорт, в сопровождении полиции — и под крики и шум протестующих.