В Кремле заявили об опасности поездок в Грузию после инцидента с Познером

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Российским гражданам опасно посещать Грузию после протестов в Тбилиси из-за визита журналиста Владимира Познера. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить, и это должны россияне чётко понимать. <...> Я бы вообще воздержался от каких-то дифференциаций, речь идёт о российских гражданах, которые там были. Там же был не один Познер, — цитирует РИА Новости Пескова.

При этом политик положительно оценил реакцию грузинского премьер-министра, осудившего действия участников протеста. Песков также выразил признательность правоохранительным органам Грузии, обеспечившим безопасность российских граждан. По его мнению, эта акция не была направлено только против телеведущего.

Познер покинул территорию Тбилиси после протестов в грузинской столице против самого телеведущего. Об этом сотрудники местного Первого канала рассказали 1 апреля. Журналист прибыл в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения. Улететь в Россию он намеревался 3 апреля. Однако возле гостиницы, где поселился журналист, собрались протестующие, требующие выдворить его из страны. В качестве одной из причин называется то, что Познер якобы не признаёт территориальной целостности Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию.

Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что произошедшие на территории Тбилиси протесты против российского журналиста Владимира Познера и сопровождавших его лиц были спровоцированы оппозиционной партией «Единое национальное движение» и лидером объединения — бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.