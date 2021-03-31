На протесты против Познера в Тбилиси Захарова ответила песней из мультика

https://static.news.ru/photo/aa7c2108-92cb-11eb-a018-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/maxim.yusin.3

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на протесты, которые случились в столице Грузии после приезда туда российского тележурналиста Владимира Познера. Она отметила, что в некоторых странах пути развития демократии принимают нецивилизованные формы.

Пути демократии нецивилизованны: идём дорогой трудной мы в город изумрудный, — написала в Facebook Захарова.

К своему посту с цитатой песни из мультфильма «Волшебник Изумрудного города» она приложила видео, на котором жители Грузии закидывают яйцами вход в гостиницу, в которой остановился Познер.

Познер уже покинул территорию Тбилиси. Об этом сотрудники местного Первого канала рассказали 1 апреля. Он прилетел в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения. Улететь в Россию он намеревался 3 апреля. Однако возле гостиницы, где поселился журналист, собрались протестующие, требующие выдворить его из страны. В качестве одной из причин называется то, что Познер якобы не признаёт территориальной целостности Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию.

Полиции пришлось организовать кордон, чтобы Познер с друзьями смог покинуть гостиницу. Митингующие проводили их до аэропорта, чтобы убедиться, что гости Грузии покинули государство, писал NEWS.ru.