В Сиднее из-за ливней началась эвакуация из четырёх районов города, закрыты более 40 школ.
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Из-за непогоды в понедельник будет закрыто более 40 школ. Полиция рекомендует родителям перед тем, как отправлять детей на учёбу, проверить, не закрыто ли учебное заведение.
Отмечается, что наибольшее количество осадков зафиксировано на юге прибрежного города Вуллонгонг — с утра там выпало 266 мм.
Ранее NEWS.ru сообщил, что ливни, обрушившиеся на Австралию, потушили бушевавший 74 дня пожар, но вызвали наводнение.
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