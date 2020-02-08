https://static.news.ru/photo/9a45548e-4b6a-11ea-8089-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Сиднее из-за ливней началась эвакуация из четырёх районов города, закрыты более 40 школ.

Как сообщает австралийская газета The Sydney Morning Herald, из-за дождей в воскресенье началась эвакуация жителей порядка четырёх тысяч домов в районе лагуны Наррабин (Сидней). Власти штата Новый Южный Уэльс опасалась, что в противном случае жители могли остаться без доступа к питьевой воде. Кроме того, без света остались 137 тыс. человек.

Из-за непогоды в понедельник будет закрыто более 40 школ. Полиция рекомендует родителям перед тем, как отправлять детей на учёбу, проверить, не закрыто ли учебное заведение.

Отмечается, что наибольшее количество осадков зафиксировано на юге прибрежного города Вуллонгонг — с утра там выпало 266 мм.

Ранее NEWS.ru сообщил, что ливни, обрушившиеся на Австралию, потушили бушевавший 74 дня пожар, но вызвали наводнение.