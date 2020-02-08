Ливни, обрушившиеся на Австралию, потушили бушевавший 74 дня пожар, но вызвали наводнение.
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При этом дожди остановили продвижение пожара, который шёл по побережью Нового Южного Уэльса 74 дня. За это время огонь выжег 500 тысяч гектаров леса и уничтожил 312 домов.
Напомним, что из-за лесных пожаров на территории штата Новый Южный Уэльс был введён режим чрезвычайной ситуации. Возгорания привели к угрожающему повышению уровня загрязнения воздуха в Австралии и проблемам со здоровьем среди населения, писал NEWS.ru.
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