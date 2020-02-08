https://static.news.ru/photo/3be4b0fe-4b3a-11ea-9748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

Ливни, обрушившиеся на Австралию, потушили бушевавший 74 дня пожар, но вызвали наводнение.

Как пишет The Washington Post, на части восточного побережья Австралии за несколько дней осадков выпало больше, чем когда-либо за последние 50 лет. Власти сообщили уже о шести спасательных операциях, связанных с наводнением.

При этом дожди остановили продвижение пожара, который шёл по побережью Нового Южного Уэльса 74 дня. За это время огонь выжег 500 тысяч гектаров леса и уничтожил 312 домов.

Напомним, что из-за лесных пожаров на территории штата Новый Южный Уэльс был введён режим чрезвычайной ситуации. Возгорания привели к угрожающему повышению уровня загрязнения воздуха в Австралии и проблемам со здоровьем среди населения, писал NEWS.ru.