https://static.news.ru/photo/8d72687c-2230-11ea-b89e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории штата Новый Южный Уэльс, который является самым густонаселённым в Австралии. На его территории зафиксированы почти 120 лесных пожаров, три из которых бушуют на подступах к Сиднею.

Более половины возгораний не находятся под контролем пожарных и спасателей, огонь распространяется очень быстро и интенсивно.

Это всё ещё очень сложный и опасный набор обстоятельств, — цитирует Reuters слова руководителя пожарной службы штата Шейна Фицсиммонса.

18 декабря австралийские метеорологи зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений. Максимальные температуры на континенте в среднем достигали +41,9 градуса Цельсия.

С возгораниями в Новом Южном Уэльсе борются около 1700 пожарных, однако этого числа специалистов недостаточно для того, чтобы контролировать каждый потенциально опасный участок.

В результате бушующих в Австралии пожаров погибли шесть человек. Возгорания уничтожили 680 домов и выжгли 1,2 млн гектаров земли. Пожары привели к угрожающему повышению уровня загрязнения воздуха в стране, писал NEWS.ru.